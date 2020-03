OM : Les plus beaux arrêts de Steve Mandanda pour fêter ses 35 ans !

Ce 28 mars 2020, Steve Mandanda fête ses 35 ans. Le gardien de but historique de l’Olympique de Marseille est mis à l’honneur par le club qui a publié une vidéo de ses plus beaux arrêts sous le maillot bleu et blanc.

Mandanda à l’honneur !

🎶𝙄𝙇 𝙁𝙀𝙉𝙊𝙈𝙀𝙉𝙊 🎶 Notre gardien emblématique fête ses 3️⃣5️⃣ ans ! Joyeux anniversaire @SteveMandanda 🎂 pic.twitter.com/avO3vAmGCz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 28, 2020

Actuellement le joueur le plus capé de l’histoire, il restera dans la légende du club avec 532 rencontres avec l’OM. Son coéquipier et ami Florian Thauvin y est également allé de son tweet pour lui souhaiter un bon anniversaire. De nombreux supporters de l’OM ont fait la même chose pour mettre IL Fenomeno à l’honneur !

TU CRITIQUES PAS MANDANDA !!! 😂😂😂 Bon anniversaire au Fenomeno 💙 https://t.co/kFDrpJTJBb — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 28, 2020

Steve Mandanda, 35 ans en ce jour c’est 12 saisons au club et le retour des titres à l’OM. Respect éternel à l’une des plus grandes légende du club. #TeamOM pic.twitter.com/EGqU7kernY — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393) March 28, 2020

Bon anniversaire à Steve « Il Fenomeno » Mandanda (32 sélections) qui fête ses 35 ans aujourd’hui ! 🙌🎉 @SteveMandanda #FiersdetreBleus pic.twitter.com/VeYyDnvwGi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 28, 2020