OM, les portugais à la plage, scandale des supporters du PSG… Villas-Boas ne rigole pas avec le Coronavirus !

Interrogé en conférence de presse sur l’expansion du Coronavirus et les décisions de jouer les matches de Ligue 1 à huis clos, André Villas-Boas estime que les autorités devraient en faire plus et suspendre le championnat…

Le coach olympien a pointé du doigt la gestion de son pays le Portugal, bien trop attentiste pour lui. Il souligne la différence de comportement entre la Chine et les pays européens en la matière. Villas-Boas estime que vu la situation, une suspension du championnat apporterait plus de sécurité que des huis clos. De plus, il ne comprend absolument pas que la préfecture de Paris ait autorisé des supporters du PSG à s’amasser autour du Parc des Princes.

Mon opinion est que on devrait tout suspendre le plus vite possible — Villas-Boas

« Il y a cette possibilité de suspendre la Ligue des Champions et l’Europa League. L’information que l’on a c’est un huis clos pour tout le monde jusqu’au 15 avril prochain. On doit et on veut respecter cela. Mon opinion est que on devrait tout suspendre le plus vite possible. C’était le cas pour les chinois qui ont eu le virus avant tout le monde. Ils ont une discipline et une responsabilité que nous les européens nous n’avons pas. Nous sommes toujours confortable sans suivre les ordres, on rigole un peu avec la santé. (…) On est prêt pour continuer le spectacle, on peu suspendre mon salaire ma priorité c’est la santé. On fait confiance à l’état, si on arrive à une quarantaine j’espère que l’on respectera. Car hier mon pays le Portugal n’a pas pris les mesures comme il devrait. Tout le monde était à la place, c’était ridicule. C’est une honte pour moi. (…) La préfecture de Paris qui a autorisé cette chose (la présence des supporters du PSG autour du Parc). C’est ridicule. La chose la plus importante c’est ta famille. Je pense qu’il y avait 3000 personnes, tu imagine combien de marseillais ont la volonté de venir autour du Vélodrome. C’est incroyable qu’une chose comme ça soit autorisé. Tu ne peux pas fermer les musées et les écoles après avoir autorisé 3000 supporters. C’est un scandale, je ne suis rien, je ne peux rien dire. Si tu penses à ta famille et qu’elle est touché par un mec sorti de cet évènement, je porte plainte contre la préfecture. Je me considère européen, on doit prendre des décisions sur le plan européen. Je ne suis qu’un entraineur, ça m’a semblait ridicule j’espère que l’on ne fera pas pareil pour OM – PSG. L’important c’est la santé, il faut de la conscience civique. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse – 12/03/2020