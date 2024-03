OM : Les précisions d’Aubameyang sur son but !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 4-0 face à Villarreal, Aubameyang s’est offert un doublé dont un superbe lob. Interrogé au micro de Canal+, il a précisé que ce n’était pas un centre raté !

Interrogé par Laurent Paganelli pour Canal+ foot, Pierre-Emerick Aubameyang clairement fait savoir que son lob était fait exprès : « J’ai vu Pepe Reina avancé. Bien sûr, j’ai de la réussite, mais ce n’est pas un centre. On est contents, sur l’ensemble du match. On n’a pas pris de but, c’était une étape à passer. Il y a eu du sérieux et de la concentration, c’était un gros match de toute l’équipe. »

Aubameyang jure sur ses enfants : son lob était bien voulu ! 🤣 Et on veut bien le croire ici. 🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/baVcpG0Cli — Actu Foot (@ActuFoot_) March 7, 2024



L’attaquant était aussi ravi de la tournure que prend la saison après des moments difficiles, il veut confirmer cette belle période avec 16 buts marqués en 4 matches. « Depuis le début de saison, ça n’a pas été facile. C’est l’image du groupe, on se serre les coudes, on est ensemble, on continue à avancer. Un grand merci au public, aux minots, les petits venus dans la tribune, c’était incroyable. On est bien et on va continuer. On va continuer à être sérieux, concentrés, parce que c’est la route à suivre. »