OM: Les premières images de Bamo Meïté sous le maillot olympien !

Bamo Meïté est devenue la neuvième et dernière recrue de l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. L’OM a publié les premières images du joueur à l’entrainement.

Le joueur de 21 ans a été prêté avec option d’achat par Lorient au club phocéen, qui lui a cédé aux Merlus Isaak Touré, engagé pour cinq ans. Lors de la présentation officielle de l’Ivoirien ce lundi, Pablo Longoria a détaillé ses qualités: » C’est un défenseur central très fort dans les duels, on a été impressionné par sa capacité défensive, son dynamisme quand il doit défendre dans la surface. Il a aussi une sortie de ballon très correcte. Son niveau de concentration dans une défense à quatre est très fort, et il a un gros potentiel« . Le joueur de 21 ans a affirmé que « c’était un honneur d’être contacté par l’OM » et qu’il a « hâte de commencer« . Resté à la Commanderie durant la trêve internationale, Meïté a disputé son premier entraînement sous les couleurs olympiennes.