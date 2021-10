OM: Les premiers mots de Dieng avec la sélection !

Bamba Dieng vient d’être appelé en sélection nationale du Sénégal par Aliou Cissé, pour affronter la Namibie dans les prochains jours, il a livré ses premiers mots aux médias locaux…

Bamba Dieng va peut-être porter pour la première fois le maillot de la sélection sénégalais, une magnifique récompense pour la révélation de ce début de saison marseillais.

Alors qu’il s’intègre au groupe, avec une danse en gage de bizutage, il a livre ses premières impressions :

C’est grâce à mes prestations que je suis là aujourd’hui– Dieng

« Ça va, cela s’est bien passé. J’ai été bien accueilli et je me sens bien. C’est bien grâce à mes prestations que je suis là aujourd’hui. Je vais donc con­tinuer à travailler et saisir l’opportunité quand le coach me donnera ma chance. Tout dépendra du coach… Rien n’est encore acquis. Je dois con­tinuer à travailler et améliorer les capacités physiques, mentales, techni­ques… » Bamba Dieng— Source: Le Quotidien (07/10/21)

Bamba Dieng : « Je me suis bien entraîné »

Il faut qu’il progresse un peu dans la lucidité, dans le calme, le sang froid devant le but — CISSÉ

Djibril Cissé est très confiant pour l’avenir de Bamba Dieng. L’ancien joueur de l’OM lui voit des ressemblances à Mamadou Niang mais affirme également qu’il doit progresser sur certains points.

« Ça me fait penser à Mamadou Niang un peu, dans le style de jeu, très offensif, très rapide, techniquement au-dessus de la moyenne. Et qui marque des buts surtout. Il faut qu’il progresse un peu dans la lucidité, dans le calme, le sang froid devant le but. Il perd beaucoup de tête-à-tête face aux gardiens. J’ai confiance en lui, et je mets une pièce sur lui cette saison » Djibril Cissé – Source : Téléfoot (26/09/21)

