OM : Les premiers mots de Gasset !

Jean Louis Gasset remplace Gennaro Gattuso, le coach de 70 ans sera présenté ce mardi à 16h au centre RLD. Il a livré ses premiers mots au site officiel de l’OM pour afficher sa fierté de signer à Marseille.

Interrogé par le site officiel de l’OM, Jean Louis Gasset a exprimé sa fierté de rejoindre le club marseillais. «C’est un immense honneur pour moi de rejoindre ce club mythique qu’est l’Olympique de Marseille. J’ai hâte de commencer à travailler avec ce groupe pour préparer les prochaines échéances et donner le meilleur de nous-mêmes.»

Un immense honneur pour moi de rejoindre ce club mythique qu’est l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 au poste d’entraîneur ✍️ 🔵 ⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Voici le communiqué de l’OM: « L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur de l’équipe première. Entraîneur expérimenté aussi bien en club qu’en sélection, Jean-Louis Gasset a passé plus de 30 années sur différents bancs du championnat de France et à l’étranger. Ses expériences en tant qu’adjoint ou entraîneur principal des Girondins de Bordeaux, de l’AS Saint-Etienne, du Montpellier HSC ou du PSG ont fait de lui l’un des entraîneurs français les plus chevronnés et lui ont notamment permis de remporter 4 Championnats de France (2009, 2014, 2015, 2016), 2 Coupes de France (2015, 2016) et 4 Coupes de la Ligue (2009, 2014, 2015, 2016). Reconnu pour sa science tactique, son sens du relationnel avec les joueurs, sa capacité à mobiliser les différents groupes qu’il a entrainés et sa culture du travail, le natif de Montpellier a également eu l’occasion de mettre ses compétences au niveau international au service de la sélection ivoirienne, de l’Equipe de France et de l’Espanyol Barcelone. »

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 au poste d’entraîneur ✍️ 🔵 ⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

« L’Olympique de Marseille annonce la fin de sa collaboration avec Gennaro Gattuso. L’Olympique de Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro ainsi que l’ensemble de son staff pour l’investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour la suite. »