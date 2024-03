OM: Les probables titulaires face à Clermont

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi soir à Clermont pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Quel onze devrait proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Jean-Louis Gasset espérera conforter ce petit renouveau face à Clermont ce soir en déplacement. Côté blessés, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Murillo et Blanco sont également forfaits. Gigot est également forfait pour ce match et Veretout incertain, Jonathan Clauss fait sont retour après avoir purgé un match de suspension.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Clauss, Mbemba, Gigot ou Meïté, Balerdi et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et d’Harit. Le duo Aubameyang-Ndiaye pourrait être reconduit en attaque.A LIRE AUSSI: OM : Merlin liste ses 7 points d’amélioration !

3-5-2 avec la titularisation de Meité ?

Lopez Mbemba Balerdi Meïté Clauss Veretout (ou Ounahi) Kondogbia Merlin Harit Aubameyang NdiayeA LIRE AUSSI:OM: Pour ce spécialiste du football espagnol, « Villarreal est un bon tirage »



Eric Di Meco s’est exprimé sur le cas Aubameyang au micro de RMC Sport, « c’est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l’état d’esprit de l’équipe, avec un autre qui oui est en train de mettre des buts – il finira peut-être à 30 -, mais qui a fait 6 premiers mois catastrophiques. Parce qu’il a mis un peu plus de temps à s’adapter, parce que l’équipe est moins bonne, je ne sais pas… Mais contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros là… Alexis, lui, il était tout seul l’an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels… (…) Mais ça, ce n’est pas compter dans les stats.»