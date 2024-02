OM: Pour ce spécialiste du football espagnol, « Villarreal est un bon tirage »

L’Olympique de Marseille a hérité du Villarreal de Marcelino en 8es de finale de Ligue Europa. Un « bon tirage » pour les Olympiens d’après Frédéric Hermel.

Sur RMC Sport, Frédéric Hermel a indiqué que Villarreal est « un bon tirage » pour l’OM au vue des 8es de finale de Ligue Europa.

« Villarreal est un bon tirage à la portée de l’OM au vu des équipes présentes »

🗣️ L’avis de Fred Hermel, notre spécialiste foot espagnol, sur le tirage de l’OM : « C’est un bon tirage. C’est à la portée de l’OM. Le Villarreal d’aujourd’hui, c’est ventre mou bas de Liga. Il y a un bel effectif mais on est au bout d’un cycle. » pic.twitter.com/qfQO5zshCu — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2024

« C’est un bon tirage à la portée de l’OM au vu des équipes présentes. On a encore cette image de Villarreal il y a 3-4 ans. Aujourd’hui, c’est ventre mou bas du championnat espagnol, a affirmé Hermel. Quand on regarde uniquement les joueurs, c’est une belle équipe européenne. Gerard Moreno, le retour de Gonçalo Guedes, Capoue, Foyth. Il y a quand même de l’expérience et de la technique. On sent que l’on est vraiment au bout d’un cycle à Villarreal. C’est un club qui a été parfaitement géré ces dernières années. Mais avec tous les changements d’entraîneurs de ces derniers temps, on sent qu’il n’y a plus la même sérénité. Ils sont allés chercher Marcelino pour essayer de retrouver cette stabilité. On a une grande confiance en lui. C’est une équipe très friable qui a perdu sa magie », a-t-il ajouté.

