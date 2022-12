OM: Les probables titulaires face à Toulouse!

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce jeudi dans le cadre de la 16e journée de L1 Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après cette trêve internationale liée à la Coupe du Monde, c’est le retour en grande pompe de la Ligue 1 ! L’OM reçoit ce jeudi le Toulouse FC au Vélodrome pour la 16e journée de championnat ! Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Igor Tudor a donné quelques indices sur son onze en conférence de presse : Bailly sera sur le banc. Le trio défenseur devrait donc être constitué de Mbemba, Gigot et Balerdi. A moins que Sead Kolasinac soit titularisé à la gauche de la défense avec Balerdi dans l’axe.

Aux postes de latéraux, Clauss et Tavares devraient être alignés. Rongier pourrait être accompagné de Veretout au milieu. L’international français est de retour de la Coupe du Monde et a été annoncé disponible par l’entraîneur croate devant la presse. En revanche, Guendouzi ne pourra pas évoluer plus haut sur le terrain à cause d’un coup reçu. Il ne devrait même pas être dans le groupe. Payet a en revanche était annoncé comme titulaire par le coach ! Ünder pourrait l’accompagner pour le duo derrière Alexis Sanchez, seul en pointe.

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi (ou Kolasinac)

Clauss Rongier Veretout Tavares

Ünder Payet

Sanchez

La décla du coach

« Payet est un joueur important pour l’équipe, même s’il ne joue pas. Demain face à Toulouse, il va débuter le match. On doit faire des choix au niveau de l’attaque. Avec la blessure d’Harit, la situation de Gerson et le départ de Suarez, on est limités. Tous les coachs espèrent faire une belle deuxième partie de saison mais je fais mes analyses au quotidien. On fait tous des erreurs. C’est un club difficile à vivre mais fascinant aussi. Il aurait fallu que l’on marque 2 buts de plus pour être bienToulouse? C’est un match difficile. Il n’y a aucun match facile. L’équipe est prête, je pense que nous sommes prêts. J’ai vu des joueurs motivés, ils ont hâte de reprendre. Le rythme manque mais ils ont envie de ne pas décevoir le public du Vélodrome » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/12/2022)