OM : Les probables titulaires face au Stade Brestois !

L’Olympique de Marseille s’en va affronter le Stade Brestois ce soir à 20h45 dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va finalement choisir d’aligner Jorge Sampaoli pour affronter les brestois ?

Après le match nul de Nice, l’Olympique de Marseille serait bien inspiré de s’imposer ce soir à Brest afin de pouvoir récupérer la place de dauphine à l’OGC Nice. Un match très important de ce fait.

Toutefois, l’historique des rencontres entre les deux clubs est à mettre à l’avantage de l’Olympique de Marseille. En effet les marseillais comptent 14 victoires face à leurs adversaires du soir, contre 6 matchs nuls et seulement 7 défaites. Au match aller, Brest était parvenu à s’imposer 2-1 au Stade Vélodrome après avoir concédé l’ouverture du score. L’année dernière, c’est l’OM qui s’était imposé à Brest sur le score de 3-2 grâce à un doublé de Duje Caleta-Car notamment.

LE ONZE POSSIBLE FACE À BREST

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gueye

Bakambu Gerson Dieng

Milik

On échange car on veut améliorer l’historie de l’OM mais chacun a sa fonction — Sampaoli

« Non Longoria n’a aucune influence à ce niveau (composition d’équipe) car il me connait et sait que je ne le permettrai pas. Chacun à son travail. On échange car on veut améliorer l’historie de l’OM mais chacun a sa fonction. (…) L’équipe apprend. La pression joue souvent contre nous. On l’a vu en Ligue Europa quand on était supérieur et que l’on pouvait se qualifier mais qu’on ne l’a pas fait. On a été bon mais on a perdu. On a souvent été meilleur que l’adversaire mais on a eu des défaite. Le groupe doit gagner en maturité face à la difficulté, il faut croire en la victoire. L’apprentissage d’un groupe de jeunes doit se faire dans le temps. Mais c’est parfois un peu compliqué d’avoir du temps avec les attentes des supporter, comme dans tous les clubs. L’obligation du résultat et la jeunesse s’ajoutent. La seule chose qui compte aujourd’hui c’est de gagner. On ne peut pas débattre sans la victoire. On l’a vu encore en Ligue des champions avec l’obligation de résultat. Nous, cela nous touche particulièrement car on a un de groupes les plus jeunes de Ligue 1. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/03/2022)