OM : Les probables titulaires marseillais face à Angers

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce mercredi au Stade Raymond-Kopa pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va concocter Jorge Sampaoli pour affronter Angers ?

L’OM est opposé à Angers à 20h45 à l’occasion de la 7e journée du championnat. Voici le onze qui pourrait être aligné face aux Angevins.

LE ONZE POSSIBLE FACE À Angers

Le onze de l’OM en 3-4-3

P.Lopez

Saliba Balerdi PeresRongier Kamara

Lirola Gerson

Dieng Harit Konrad

Suspendu suite aux incidents survenus contre l’OGC Nice, le défenseur Alvaro ne sera pas disponible pour affronter Angers ce mercredi. Milik ne sera pas présent ce soir, Payet est quant à lui blessé…

Sampaoli va faire tourner

« Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/09/2021)

L’OM se déplace ce mercredi à 20h45 h pour affronter Angers pour le match de la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre où Jorge Sampaoli devra faire sans Milik, trop court, et Alvaro suspendu. Payet est lui aussi absent pour cause de blessure.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Ben Seghir, Harit, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under