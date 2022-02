OM : Les probables titulaires marseillais face à Clermont

L’Olympique de Marseille s’en va affronter Clermont ce dimanche soir à 20h45 dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va finalement choisir d’aligner Jorge Sampaoli pour affronter les Clermontois?

À l’occasion du match de clôture de cette 25e journée de championnat, l‘Olympique de Marseille à la possibilité de poursuivre leur marche en avant en Ligue 1, après la victoire face au FC Metz (1-2). Quinzième du championnat Clermont est en quête de points pour se maintenir dans l’élite. Les hommes de Gastien restent sur une victoire face à Nice le week-end dernier.

LE ONZE POSSIBLE FACE À CLERMONT

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Dieng

Milik

Sampaoli a un problème de psychologie avec son équipe– Di Meco

« Qu’on parle de manque de respect, c’est un grand mot. Mais il a un vrai problème de psychologie avec son équipe. Je le pense vraiment. Je suis étonné. Milik n’a pas joué le week-end dernier à part un quart d’heure. On ne peut pas dire qu’il a enchainé les matchs depuis le début de la saison et qu’il est bouilli. Un attaquant comme Milik a besoin de mettre des buts. Il a besoin de prouver à son entraîneur qu’il a besoin de jouer. Il fallait le garder sur le terrain et qu’il essaye de mettre un triplé pour le gonfler à bloc. On a l’impression qu’il le sort pour ne pas qu’il mette le triplé. Si on me dit que Milik est en concurrence avec Dieng et Bakambu… Milik, de tous les attaquants, c’est celui en pointe le plus performant dans le jeu que demande Sampaoli. » Eric Di Meco— Source: RMC (18/02/21)

D’après Opta Jean, l’attaquant polonais est le deuxième joueur olympien à réaliser cette performance depuis Didier Drogba lors de l’exercice 20003/2004. Autre statistique impressionnante, le numéro 9 olympien a inscrit 25 buts en 40 matches toutes compétitions confondues. De quoi prouver à ses détracteurs qu’il est toujours l’homme de la situation.

6 – Arkadiusz Milik a inscrit 6 buts cette saison en compétition européenne, et devient seulement le 2e joueur de Marseille à réaliser cette performance au 21e siècle après Didier Drogba en 2003/04 (11). Grantatakan. #OMQFK pic.twitter.com/ardRg1PZ0o — OptaJean (@OptaJean) February 17, 2022

Arek Milik est une pièce importante – Cengiz Ünder

Lors du dernier Objectif Match, Cengiz Ünder a tenu à apporter son soutien à Arkadiusz Milik.

« Est-ce qu’il mérite toutes ces critiques ? Je ne pense pas. Il a besoin de continuité. Quand il va retrouver le chemin des filets, il va refaire surface. On ne veut perdre personne dans cette équipe, c’est le plus important. Nous sommes une équipe et Arek en est une pièce importante. Il aime se donner à fond, un footballeur connait toujours des hauts et des bas et je pense qu’il va dépasser ça. C’est un joueur de qualité. » Cengiz Ünder – Source : Objectif Match (15/02/2022)