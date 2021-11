OM: Les probables titulaires marseillais face à Galatasaray

L’Olympique de Marseille se rend en Turquie ce soir à 18h45 pour le compte de la 5e journée d’Europa League face à Galatasaray. Quel onze de départ va aligner Jorge Sampaoli pour affronter les Stambouliotes ?

Après une rencontre très compliquée et mouvementée face à Lyon ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Istanbul pour affronter Galatasaray. Jorge Sampaoli va devoir motiver ses joueurs et les faire passer à autre chose car cette rencontre en Turquie est capitale pour la suite d’aventure marseillaise en Europa League.

Pour ce match face à Galatasaray, Jorge Sampaoli va devoir faire sans deux joueurs : Dimitri Payet et Valentin Rongier, suspendus dans cette compétition. Présent dans le groupe publié ce mercredi matin, Cengiz Ünder est toujours incertain d’après la déclaration du coach argentin en conférence de presse.

Pau Lopez devrait être titulaire dans les cages avec une défense classique : Saliba, Caleta-Car et Luan Peres. Au milieu, pas de Valentin Rongier mais Kamara et Guendouzi sont disponibles. Gueye pourrait remplacer l’ancien nantais. Plus haut sur le terrain, pas de Payet pour mener le jeu. Harit et Gerson sont deux solutions à ce poste pour Jorge Sampaoli. Avec l’incertitude d’Ünder, Lirola devrait occuper le côté droit. Konrad pourrait être sur le côté gauche avec Arek Milik au poste de buteur.

LE ONZE POSSIBLE FACE À Galatasaray

Pau Lopez

Saliba, Caleta Car, Luan Peres

Kamara, Gueye, Guendouzi Lirola, Gerson, KonradMilik

Le groupe de l’Olympique Marseille

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Pitou, Sciortino

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Harit, Milik, Ünder

Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe — Sampaoli

« Les choses sont différentes d’une compétition à une autre. Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe. Nous allons jouer dans une ambiance qui me plaît beaucoup. Incandescent. On trouve toujours une manière de communiquer. Ça va être un match très excitant. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)

« Nous attendons jusqu’au dernier moment pour savoir si Under sera disponible ou non. C’est pour cela que nous l’avons amené avec nous » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)