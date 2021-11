OM: Les probables titulaires marseillais face à Lyon

L’Olympique de Marseille se rend à Lyon ce soir à 20h45 pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va finalement aligner Jorge Sampaoli pour affronter les lyonnais ?

Alors que la trêve internationale vient tout juste de se terminer, l’Olympique de Marseille et l’OL se retrouvent ce soir à 20h45 pour clore la 14e journée du championnat. Auteurs d’un début de saison compliqué, les lyonnais auront à coeur de briller devant leur public du Groupama Stadium face à leurs rivaux marseillais. Ces derniers peuvent retrouver possiblement la place de dauphin du championnat à l’issue de cette journée en cas de victoire sur la pelouse de l’OL, et d’accrocs rencontrés par le RC Lens ainsi que l’OGC Nice.

La saison passée, les deux rencontres s’étaient soldées toutes les deux sur un score nul de 1-1. Si au match aller Dimitri Payet avait été exclu pour un geste dangereux sur Léo Dubois (grosse semelle), le retour au Stade Vélodrome avait vu Lucas Paqueta hérité lui aussi d’un carton rouge. Une confrontation qui est prolifique en termes de cartons rouges.

LE ONZE POSSIBLE FACE À LYON

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Lirola Payet Gerson

Milik

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés » — Sampaoli

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

#Sampaoli : « On oblige Pablo Longoria et Frank McCourt à comprendre qu’il faut des joueurs confirmés à l’OM » #ConfOM #OM #LyonOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 19, 2021

La stat : 14

Depuis 14 ans, et une rencontre ayant eu lieu le 11 novembre 2007, les marseillais n’ont plus vaincu l’OL sur leur terrain. À l’époque, Mamadou Niang avait réalisé un doublé qui avait offert une victoire précieuse à l’OM. Depuis, ce sont pas moins de douze rencontres sans la moindre victoire pour l’Olympique de Marseille (six matchs nuls et six défaites).