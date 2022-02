OM: Les probables titulaires marseillais face à Lyon

L’Olympique de Marseille se rend à Lyon ce soir à 21h pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 en retard. Quel onze de départ va finalement aligner Jorge Sampaoli pour affronter les lyonnais ?

L’Olympique de Marseille va se déplacer à Lyon ce mardi après la qualification en Coupe de France face à Montpellier. Pour ce match en retard de la 14e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli va affronter une équipe amoindrie des Lyonnais avec de nombreux absents à tous les postes.

Pour cette rencontre, le coach argentin pourra compter sur un groupe quasi au complet avec Gueye et Dieng qui sont à la CAN avec le Sénégal et Gerson qui est avec le Brésil. Les deux recrues Bakambu et Kolasinac ne sont pas qualifiés, Konrad n’est toujours pas à l’entraînement, Ünder et Guendouzi sont incertains à cause de pépins physiques.

LE ONZE POSSIBLE FACE À LYON

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Ünder Payet Henrique

Milik

Je suis le premier à être déçu de jouer à huis clos, même à Lyon — Payet

« Il y a des absents, mais il y en a pour tous le monde. Ils ont plus de temps de repos. On a joué samedi et on rejoue vendredi. On va essayer d’exploiter au mieux ce peu de temps de préparation. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (31/01/2022)

« Face à Lyon, nous aussi nous avons des absents… Il y a toujours des absents avec le COVID etc. On sait qu’à Lyon, ils ont un bon effectif mais on est concentré sur nous, sur ce que l’on doit faire pour gagner. Il y a eu des décisions prises, j’espère que c’est le début de quelque chose. Mais depuis Lyon, il n’y pas eu d’incidents graves dans nos stades. Je suis le premier à être déçu de jouer à huis clos, même à Lyon. » Dimitri Payet – source : Conférence de presse (31/01/2022)