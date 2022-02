OM : Les probables titulaires marseillais face à Metz

L’Olympique de Marseille s’en va affronter le FC Metz ce soir à 20h45 dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va finalement choisir d’aligner Jorge Sampaoli pour affronter les messins ?

À l’occasion du match de clôture de cette 24e journée de championnat, les marseillais ont la possibilité de poursuivre leur marche en avant en Ligue 1, après une sortie de la Coupe de France très douloureuse. Dix-huitième et premier reléguable, le FC Metz est en quête de points pour sortir la tête de l’eau. Et vendra chèrement sa peau.

En ce qui concerne l’historique des rencontres entre les deux équipes, il est largement à l’avantage des marseillais. En effet ces derniers comptent 58 victoires, pour 35 succès messins et 18 matchs nuls.

LE ONZE POSSIBLE FACE À METZ

P.Lopez

Saliba Caleta-Car BalerdiKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Bakambu

Milik

« Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu » – Jorge Sampaoli

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l’adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)

#Sampaoli : « On sait que quand on ne gagne pas il y a des critiques. Tous les buts encaissés on les a provoqué nous-mêmes. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar. »#LiveFCM #TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 11, 2022

« L’OM est une très belle équipe avec de très, très bons joueurs : Payet, Guendouzi, Saliba, Kamara. C’est du très haut niveau. Ils ont des résultats, un style de jeu avec beaucoup de possession, de mouvement. Ils sont très forts techniquement. Je suis toujours content de jouer contre Marseille, Paris, Lyon, Monaco. Ça veut dire que le FC Metz est en première division. Celui qui fait la différence c’est Payet. Pas besoin d’être expert pour voir ça. C’est une équipe très jeune qui a une marge de progression importante, mais sur les derniers matchs, c’est vraiment Payet qui éclabousse par sa classe » Frédéric Antonetti – Source : Conférence de presse (11/02/2022)