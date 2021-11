OM: Les probables titulaires marseillais face à Metz

L’Olympique de Marseille réceptionne le FC Metz aujourd’hui à 13h pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Pour quel onze de départ va opter Sampaoli pour affronter les messins ?

L’Olympique de Marseille affronte Metz à 13h à l’occasion de la 13e journée du championnat. Si on a appris avant-hier par le média catalan Sport que le FC Barcelone était sur les tablettes de Bouba Kamara, pour qui le contrat expirant en fin de saison pourrait être une aubaine en connaissant sa situation financière des plus fragiles, le joueur formé à l’OM ne pourra pas être à la disposition de Jorge Sampaoli pour la réception du FC Metz.

En effet ce dernier doit purger son match de suspension, le technicien argentin devra trouver l’équilibre dans son milieu de terrain. En effet, les marseillais ont tendance à se montrer très fébriles sans leur taulier dans le cœur du jeu. Avec l’absence de Kamara, voici à quoi pourraient ressembler les onze titulaires pour affronter le FC Metz.

LE ONZE POSSIBLE FACE À METZ

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresGuendouzi

Rongier Gueye

Dieng Payet GersonMilik

Il n’y a pas vraiment de justice dans le football– Sampaoli

« C’est vrai que c’était un match complexe, avec différentes situations. On a fait une grosse première mi-temps et le fait qu’on arrive avec le nul à la pause n’est pas juste. Ensuite, on a encaissé un but rapidement et c’était dur de revenir face à une équipe expérimentée. On a continué de jouer sans peur, mais la chance n’était pas avec nous, il faut maintenant gagner les deux prochains matches. C’était surtout pour changer le système de jeu, pour avoir plus de un contre un dans les couloirs et pour avoir plus d’équilibre au milieu avec Rongier face à une équipe solide défensivement. On voulait casser les espaces, passer de gauche à droite. Il n’y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu’on continue à chercher la victoire. » Jorge Sampaoli– Source: Conférence de presse (04/11/21)