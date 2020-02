OM : Les probables titulaires marseillais face à Nantes ?

L’OM va affronter Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match?

Forfait face à Lille, Dimitri Payet sera disponible pour la réception du FC Nantes. Par contre, Florian Thauvin est toujours en phase de reprise, Nemanja Radonjic lui vient juste de se faire opérer. Hiroki Sakai est forfait de dernière minute…

Steve Mandanda sera le capitaine de cette équipe, avec devant lui la solide charnière Alvaro / Caleta-Car. Jordan Amavi est disponible malgré une petite contracture, et sera aligné à gauche. Sarr occupera le poste de latéral droit. Le milieu devrait être l’habituel trio Rongier / Kamara / Sanson, à moins que Villas-Boas décide de donner du temps de jeu à Strootman avant sa suspension face à Nîmes la semaine prochaine. Enfin devant, Benedetto sera en pointe, Payet à gauche et le poste d’ailier droit pourrait revenir à Germain en balance avec Lopez et Aké…

#VillasBoas : « Amavi a une petit contracture. Son absence à l’entraînement était par précaution » #OMFCN #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2020





Le onze probable de l’OM face à Nantes

Mandanda

Sarr Alavaro Caleta-Car Amavi

Rongier Kamara Sanson

Germain Benedetto Payet