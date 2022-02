OM : Les probables titulaires marseillais face à Qarabag

L’Olympique de Marseille reçoit le FK Qarabag en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Quel onze de départ va finalement choisir d’aligner Jorge Sampaoli pour ce premier match de cette nouvelle compétition ?

À l’occasion de ce match de barrage de Ligue conférence, l’OM va affronter le FK Qarabag. Quel onze va mettre en place Sampaoli ? Mandanda pourrait être aligné comme l’a confié hier le coach en conférence de presse. L’entraineur argentin a confié qu’il allait procéder à quelques changements dans son onze de départ. Alvao et Kolasinac pourraient donc avoir leur chance en défense, Saliba conservant son poste. Lirola pourrait être aligné à droite. Au milieu, Kamara devrait tenir sa place, avec Gerson et peut être Gueye si Guendouzi est laissé sur le banc pour souffler. Under pourrait être aligné avec Dieng et Milik…

Le onze de départ probable face à Qarabag

Mandanda

Lirola Saliba Alvaro KolasinacKamara

Gueye Gerson

Under Dieng

Milik

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)



