OM : Les probables titulaires marseillais face à Saint-Etienne ?

L’OM va affronter l’ASSE en match de clôture de la 23e journée de Ligue 1. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match?

André Villas-Boas pourrait décider de légèrement modifier son onze de départ pour ce match de la 23e journée de Ligue 1. Alors que sa présence dans le groupe était compromise, Benedetto figure bien dans le groupe marseillais.

Sakai, Strootman et Radonjic en balance ?

Steve Mandanda sera capitaine dans les buts olympiens. Avant d’être suspendu (a priori face à Lyon en Coupe de France), Caleta Car sera vraisemblablement aligné avec Alvaro en défense centrale, Amavi à gauche et Sakai ou Sarr à droite. Au milieu, Boubacar Kamara devrait conserver sa place de sentinelle devant la défense, avec Rongier et Sanson ou Strootman. Devant, Payet pourrait être associé à Benedetto et Radonjic ou Germain ou Sarr…

Om, Le onze possible face à l’ASSE

Mandanda

Sarr (ou Sakai) Alavaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Sanson

Radonjic (ou Lopez) Benedetto Payet