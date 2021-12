OM : Les probables titulaires marseillais face à Strasbourg

L’Olympique de Marseille s’en va affronter le RC Strasbourg cet après-midi à 17h dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va finalement choisir d’aligner Jorge Sampaoli pour affronter les strasbourgeois ?

À seulement dix jours de la trêve hivernale, qui sera ponctuée par la réception du Stade de Reims, et entre temps les 32es de finale de la Coupe de France face à Cannet-Rocheville, l’Olympique de Marseille a la possibilité cet après-midi de réaliser une belle opération au championnat. En effet, en cas de victoire sur le terrain de la Meinau, les olympiens peuvent se hisser à la deuxième place du classement. Toutefois, les hommes de Julien Stéphan se débrouillent plus que bien en ce moment. En effet, outre leurs deux dernières rencontres qui se sont soldées sur des scores fleuves (5-2 contre Bordeaux, 3-0 contre rennes), le Racing est invaincu en championnat depuis six matchs, et une défaite à Rennes fin octobre.

Toutefois, l’historique des rencontres entre les deux clubs est à mettre à l’avantage de l’OM. Les marseillais comptent 47 victoires face à leurs adversaires du jour, contre 30 matchs nuls et 27 défaites. L’année dernière, Morgan Sanson avait offert la victoire à la Meinau d’une sublime demi-volée à l’entrée de la surface.

LE ONZE POSSIBLE FACE À STRASBOURG

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Dieng Payet Gerson

Milik

Bamba Dieng a un potentiel incroyable… mais il doit continuer à progresser — Sampaoli

« Bamba Dieng a un potentiel incroyable. Ce type de potentiel, je l’ai vu chez d’autres joueurs, certains sont devenus très bons, d’autres sont tombés dans l’oubli. Avec le football d’aujourd’hui et cette société de rendement, il faut être performant et bien dans sa tête. Il est important qu’il comprenne sa situation, qu’on va tout le temps lui demander des performances. Il doit continuer à faire des pas en avant, à ne pas rester statique dans sa progression ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)

