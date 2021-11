OM : Les probables titulaires marseillais face à Troyes

L’Olympique de Marseille accueille Troyes ce soir à 20h45 pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va finalement concocter Jorge Sampaoli pour affronter l’ESTAC ?

Une semaine seulement après les incidents survenus lors de la rencontre qui opposait l’Olympique de Marseille à l’OL, les Marseillais font leur retour en championnat ce soir, en recevant les Troyens au Stade Vélodrome pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Tandis que leur confrontation face à Galatasaray a tourné au fiasco jeudi soir (défaite 4-2), les joueurs de l’OM sont d’ores et déjà éliminés de la Ligue Europa. Avec toutefois un espoir d’être basculé en Conference League pour la suite de la saison.

Raison de plus pour avoir à cœur de se racheter en championnat. D’autant plus qu’au niveau comptable, le rival lensois a été piégé à domicile face au SCO d’Angers vendredi soir en match d’ouverture de cette journée. Les Olympiens pourraient doubler le RC Lens en cas de victoire face à l’ESTAC ce soir.

Classé seulement à la 17e position, Troyes ne compte que trois petites victoires en treize rencontres. Toutefois, deux des trois succès de l’ESTAC ont été acquis à l’extérieur cette saison. De quoi faire mettre en garde les joueurs de l’OM.

LE ONZE POSSIBLE FACE À LYON

P.Lopez

Saliba Balerdi Luan PeresKamara

Rongier Guendouzi

Dieng Payet Gerson

Milik

« Nous verrons si l’on doit corriger des petites choses au mercato hivernal… » — Sampaoli

« C’est un groupe jeune et quasiment neuf. Nous avons besoin d’évolution totale dans ce groupe. Nous verrons si l’on doit corriger des petites choses au mercato hivernal… » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

Le chiffre : 11

En dix-neuf confrontations entre l’Olympique de Marseille et Troyes, les Olympiens ont remporté onze rencontres, pour cinq matchs nuls et trois petites défaites. La dernière opposition remonte au 15 avril 2018. Menés 2 buts à 1 à un quart d’heure du terme de la partie, Kostas Mitroglou et Florian Thauvin avaient offert la victoire à l’OM. Seulement trois jours après l’exploit réalisé au Stade Vélodrome face à Leipzig en Ligue Europa…