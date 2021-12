OM : Les probables titulaires marseillais face au Canet-Rocheville

L’Olympique de Marseille se prépare à affronter Le Canet-Rocheville à 13h45 dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France au Stade Vélodrome. Quel onze de départ va décider d’aligner Jorge Sampaoli pour affronter les pensionnaires de National 3 ?

Alors que les hommes de Jorge Sampaoli pourront bénéficier de la trêve hivernale mercredi prochain et la réception du Stade de Reims à domicile, l’Olympique de Marseille doit avant tout valider son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France. Pour cela, les Marseillais sont confrontés au Canet-Rocheville, club de National 3. Seulement 48 heures après les incidents entre le Paris FC et l’OL, les joueurs marseillais essaieront de ne pas se faire surprendre par ce petit poucet.

Si le lieu de la rencontre a mis du temps à se dessiner, le match aura finalement lieu au Stade Vélodrome. Il est prévu que 18 000 à 20 000 supporters se rendent dans l’enceinte marseillaise afin d’assister à cette partie. Dans son histoire, jamais l’OM n’a eu à affronter ce club. Ce sera donc une première à 13h45 au Stade Vélodrome.

LE ONZE POSSIBLE FACE AU CANET-ROCHEVILLE

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Dieng Payet Gerson

Milik

Sampaoli ne veut pas galvauder la Coupe de France

« C’est une coupe importante pour le club. Ça fait longtemps que le club ne l’a pas gagnée (1989), on va essayer d’aller le plus loin possible. C’est aussi une compétition qui va nous donner plus de possibilités que le championnat peut-être. Du turnover ? Ça dépend parce nous avons un match mercredi, ça va nous donner la possibilité d’utiliser plusieurs joueurs mais c’est aussi très important de gagner ce match de dimanche parce que c’est une compétition où il y a des surprises parce que des équipes la minimise. On veut être sûrs de voir quels joueurs sont prêts pour affronter des équipes très différentes de celles du championnat. » Jorge Sampaoli – source: Conférence de presse (17/12/2021)

