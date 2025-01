OM : les raisons du redressement opéré par De Zerbi !

Après une période de turbulences en novembre, Roberto De Zerbi a redressé l’OM avec un management plus strict et des ajustements tactiques, menant l’équipe à cinq victoires en six matchs. Le journal l’Equipe a résumé les raisons de ce redressement.

En novembre dernier, après une défaite décevante contre Auxerre (1-3), Roberto De Zerbi avait mis son départ de l’OM sur la table, frustré par l’attitude de ses joueurs. Mais, deux mois plus tard, l’Italien affiche une toute autre image, se disant prêt à rester quatre à cinq ans à Marseille. Grâce à ses ajustements tactiques et un management plus strict, il a transformé l’équipe, qui a remporté cinq de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

L’été dernier, De Zerbi avait pris la décision de partir en stage plutôt que de travailler au centre d’entraînement pour mieux préparer son équipe. En constatant un manque de cohésion et de discipline, il a emmené ses joueurs en stage à Mallemort, où l’accent a été mis sur le travail d’équipe et la discipline, avec des réveils matinaux et des séances intensives. L’Equipe précise même que « chaque matin, les joueurs avaient donc droit à un réveil à l’aube, autour de cinq heures, pour un premier footing à jeun, suivi du petit-déjeuner, d’une séance le matin puis d’une autre l’après-midi. » Ce rapprochement entre les joueurs a permis à certains, comme Adrien Rabiot et Elye Wahi, de renforcer leurs liens et de mieux collaborer sur le terrain.

Changement tactique et discipline !

Sous la houlette de De Zerbi, la hiérarchie de l’équipe a été bousculée, avec des choix forts comme la titularisation de Valentin Rongier après plusieurs mois sur le banc. La défense a aussi été modifiée, Geoffrey Kondogbia ayant pris place dans l’axe, et Neal Maupay remplaçant Wahi en attaque.



Concernant le système de jeu, l’entraîneur a opté pour un 3-4-3 lors du match contre Lens en novembre, modifiant ainsi l’alignement pour protéger mieux la défense et permettre à des joueurs comme Mason Greenwood de se concentrer sur l’attaque. Malgré ces ajustements, la défense reste un point faible, avec seulement trois matchs sans encaisser de buts en Ligue 1. De Zerbi a cependant exprimé son mécontentement à ce sujet et espère que ses joueurs amélioreront leur rigueur défensive.

Pour renforcer cette défense, l’OM a recruté Luiz Felipe, un défenseur central italien, pour un contrat d’un an et demi, afin de compenser les faiblesses observées.