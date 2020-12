OM : Les raisons du renouveau, le titre c’est jouable, vraiment ? L’Europa League, on y croit? (Avec Ronald Zubar)

Retrouvez le replay de Débat Foot Marseille sur notre chaine Youtube.

Notre journaliste Benjamin Courmes accompagné de notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité du jour : Ronald Zubar, ancien défenseur de l’OM !

Au menu : décrassage de la victoire à Nîmes, les paris FCM et l’avant-match face à Manchester City !

– Le journal des bonnes nouvelles

– Le décrassage (L’analyse à froid, Le Fait du match, Man And Merguez of the match)

– Les paris FCM City – OM – L’avant match Manchester City – OM Peut-on croire à la qualification en Europa League ? Comment jouer contre City ? Quel onze de l’OM ?