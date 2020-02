OM : Les regrets de Rongier suite à son penalty

En manque de réussite devant le but, Valentin Rongier a tenté de débloquer son compteur face au LOSC. Désigné pour tirer le penalty, il n’a pas été assez incisif surtout face à un spécialiste comme Mike Maignan…

En zone mixte après le match, Valentin Rongier est revenu sur le match face au LOSC…

j’aurais bien aimé le marquer — Rongier

« C’est un très, très bon résultat. J’avais dit qu’on se serait contenté d’un match nul pour les tenir à distance. On a fait mieux avec la victoire. Le pénalty, c’est du football, c’est un geste technique. Ce n’est pas ça qui va me faire rater mes passes après. J’ai manqué mon penalty, j’aurais bien aimé le marquer. Mais il faut vite se remettre dedans, surtout dans des matches à haute intensité comme celui-là. Si on doute trop et qu’on laisse les émotions prendre le dessus, ce n’est jamais bon. On a senti que les Lillois commençaient à douter et on a augmenté le pressing ». Valentin Rongier – Source: Zone mixte