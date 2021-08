OM : Les regrets de Valentin Rongier…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à valider une victoire pour son retour en match officiel au stade Vélodrome ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux. Le match nul concédé 2-2 lors de cette 2ème journée de Ligue 1 n’est pas au goût du milieu de terrain Valentin Rongier.

Interrogé par Prime Vidéo, le joueur de 26 ans n’a pas caché sa déception après le match. Rongier estime que son équipe aurait dû faire mieux malgré les conditions difficiles et en particulier la chaleur de cette rencontre…

Au Vélodrome, on ne peut pas laisser passer des matchs comme ça — Rongier

«Oui, c’est décevant, surtout qu’on avait l’impression de maîtriser le match. À la mi-temps, on a dit qu’il fallait continuer et faire attention de ne pas prendre un but pour ne pas relancer le match. C’est regrettable mais on n’a pas le droit de ne pas repartir avec la victoire. On aurait pu attendre une plus grosse réaction, c’est vrai. Sur le terrain, c’est plus difficile. L’équipe a été touchée mentalement par l’égalisation. C’était dur avec la chaleur en plus, pour les 2 équipes bien sûr, je ne cherche aucune excuse, mais les conditions étaient particulières. A nous de faire, mieux, ici, chez nous. Au Vélodrome, on ne peut pas laisser passer des matchs comme ça.» Valentin Rongier – source : Prime Vidéo (15/08/2021

Le groupe n’est pas totalement fini — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a aussi lui affiché sa déception suite à ce résultat nul. « On aurait aimé leur offrir une victoire, malheureusement on n’a pas pu. Il faut rappeler qu’on a un groupe jeune. Il n’est pas totalement fini. Il faudra du temps pour trouver nos marques. Ils ont beaucoup tenté, ils ont été courageux. Ils ont eu un manque de précision mais c’est le football. On a payé cash les vingt premières minutes de la seconde période. » Prochain match à Nice ce dimanche…