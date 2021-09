OM: Les reproches de Guendouzi à Gerson

Le milieu de terrain marseillais a été dépassé par l’équipe de Lens, ce dimanche au stade Vélodrome. Habituellement performant, ce secteur de jeu a pris l’eau face à la puissance des Nordistes. Guendouzi a même eu une explication de texte avec son coéquipier Gerson…

D’après les informations du quotidien l’Equipe, Guendouzi aurait demandé à Gerson après le deuxième but lensois « quand il allait se mettre à courir », de façon véhémente.

Néanmoins, les deux hommes n’ont pas hésité a célébrer le pénalty de Payet ensemble à part du groupe, un incident comme on peut en voir tous les week-ends sur les terrains de football. Pas de quoi polémiquer…

Alors que Gerson se montre discret sur de nombreux matchs, Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien et consultant média pour Le Club Des 5, RTL ou encore RFI, nous a donné son avis sur le début de saison du milieu de terrain auriverde, sous les couleurs de l’OM.

Le retour de Milik peut faire du bien à Gerson

« Je m’attendais à ce qu’il prenne son temps, vu sa longue saison du côté de Flamengo. Je trouve que Gerson est de mieux en mieux, match après match. On attend beaucoup sur Gerson à cause du prix, mais dans le jeu il y a une vraie progression, même si la trêve internationale a pu casser son élan, comme il s’est retrouvé sur le banc contre Monaco et Rennes. Au milieu de terrain, c’est un joueur propre techniquement, qui perd très peu de ballon. Mais il est dépendant des mouvements autour de lui, c’est pour ça que le retour de Milik peut lui faire du bien. Très clairement, je ne suis pas déçu de ses prestations, mais j’attend de voir ce numéro neuf pour voir comment Gerson et le système de Sampaoli va évoluer. Même si avec Dieng l’OM a performé contre Monaco et Rennes, le manque de fixation en attaque se ressent dans le collectif, notamment au milieu de terrain. Dans les projections de Gerson, à plusieurs reprises il attend des propositions, il lui manque des solutions, car c’est un joueur qui joue pour le collectif. Même si hier, il doit être leader dans ce milieu de terrain. Mais je reste indulgent, il a très peu de déchets et permet de fluidifier le jeu marseillais ». Dominique Baillif – source : FCMarseille (23/09/2021)