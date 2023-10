OM : Les reproches faits à Mattéo Guendouzi en Equipe de France

D’après les informations de L’Equipe, d’autres éléments sont plus appréciés que Mattéo Guendouzi en Equipe de France. Le milieu de la Lazio passé par l’OM n’est pas considéré comme un membre « positif » par le staff.

Souvent appelé en Equipe de France par Didier Deschamps lors des derniers rassemblements, Mattéo Guendouzi semble avoir perdu sa place. Le milieu de terrain passé par l‘Olympique de Marseille a rejoint lors du mercato estival la Lazio de Rome en Serie A et n’a pas été appelé par Didier Deschamps.

Fofana préféré à Guendouzi

Le journal L’Equipe l’explique ce lundi dans un article par une observation du staff qui pourrait l’empêcher d’être souvent appelé avec les Bleus à l’avenir. En effet, Mattéo Guendouzi serait considéré par le staff comme un membre qui nuirait à l’atmosphère du groupe.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Comment Kamara a réussi à séduire le staff de l’Equipe de France !

A l’inverse de Youssouf Fofana qui évolue à l’AS Monaco et qui est « perçu en interne comme un élément « ultra-positif », toujours « tourné vers le collectif ». Deschamps mesure son impact sur le groupe et l’a appelé en juin et en septembre alors qu’il était dans une dynamique sportive parfois quelconque. Son recul sur le quotidien et sa capacité d’adaptation sont, en outre, appréciés » détaille le quotidien sportif. Le message est passé pour l’ancien marseillais…

En Équipe de France 🇫🇷, Youssouf Fofana est considéré comme un élément « ultra-positif », à l’inverse de Mattéo Guendouzi l’an dernier. 🥶 Le milieu de l’AS Monaco est apprécié pour sa capacité à être connecté avec toutes les générations et à être toujours « tourné vers le… pic.twitter.com/UOup7dR7Bi — Actu Foot (@ActuFoot_) October 16, 2023

Guendouzi, une opportunité générale que la Lazio a su saisir à bon escient