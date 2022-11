OM : Les révélations de Longoria sur le suivi des joueurs en prêt !

Après avoir fait ses preuves en Italie et en Espagne, Pablo Longoria est venu remplacer Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif de l’OM en 2020. Grâce à son professionnalisme et son ambition, il est aujourd’hui président du club et surprend par son professionnalisme et sa capacité à gérer le recrutement.

Pourtant, ces dernières semaines n’ont pas été faciles pour l’espagnol : en marge des incidents au Vélodrome contre Francfort, il s’est montré très remonté contre les supporters marseillais.

« Je suis à l’OM pour faire grandir le club en Coupe d’Europe, c’est ce qui m’intéresse. Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club ! » Pablo Longoria – RMC – 29/09/2022

Il ne faut pas non plus oublier que Pablo Longoria a également dû gérer le cas Bamba Dieng cet été, un dossier éprouvant pour le président de l’OM. Encore aujourd’hui, il est occupé par le cas Gerson…

Lors d’un entretien avec Foot Mercato, Pablo Longoria a pu livrer ses méthodes de recrutement. Voilà sa réponse sur le suivi des joueurs olympiens prêtés dans d’autres clubs.

« Oui, on a un département de gestion de joueurs en dehors du club, coordonné par Felipe Saad où la donnée est importante. Spécialement pour voir l'évolution physique et technique. Il y a un suivi très important sur la donnée et aussi psychologique. On discute avec eux, qu'ils sentent qu'ils font partie d'un projet, que ce sont encore des joueurs de l'OM. Il y a un suivi aussi technique avec les clubs : comment ils travaillent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire passer un message ? On a donc les données, la relation personnelle et psychologique et celle plus technique entre clubs pour savoir comment on peut faire en tant que club pour aider à la gestion du club. » Pablo Longoria – Foot Mercato – 09/11/2022