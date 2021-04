OM : Les South Winners fêtent leurs 34 ans et rendent un vibrant hommage à Diouf et Hidalgo !

Groupe de supporters historique de l’Olympique de Marseille, les South Winners fêtent aujourd’hui leurs 34 ans ! L’occasion pour le groupe de rendre hommage à travers un communiqué à Pape Diouf, Michel Hidalgo… et même soutenir Bernard Tapie pour sa récente agression.

Le groupe de supporters marseillais, les South Winners, a tenu mis en ligne un communiqué à l’occasion de leur 34e anniversaire. Pape Diouf, Michel Hidalgo, Bernard Tapie, OM Nation… tous les sujets récents ont été évoqués.

Retrouvez le communiqué, publié sur leurs réseaux sociaux, en version intégrale plus bas.

Pape Diouf : Marseille, son peuple et ses supporters ne t’oublieront jamais ! – south winners

« 34 ans, une année de plus. Un anniversaire au goût amer, entre restrictions et tourmente judiciaire. Nous aurions aimé fêter cet anniversaire dignement, comme nous le faisons habituellement, avec les nôtres et dans notre Virage. (…) Dans ce contexte plus que particulier, nous n’oublions pas la disparition tragique de notre emblématique Président Pape Diouf. Par le biais de ce communiqué, nous tenons de nouveau à rendre un vibrant hommage à ce grand Monsieur du football français, amoureux de son club, de sa ville et surtout de ses supporters. Pape Diouf : Marseille, son peuple et ses supporters ne t’oublieront jamais ! Nous n’oublions pas non plus Michel Hidalgo, dont l’étoile brille également pour toujours dans le ciel Olympien. (…) Nous sommes révoltés par l’agression, aussi lâche que violente, subie par Monsieur Bernard Tapie et son épouse. S’attaquer au Boss, c’est se mettre tout Marseille et son peuple à dos. Nous espérons également que la justice aura la même détermination et le même acharnement à trouver et punir les criminels, que celle qu’elle a mise en oeuvre pour condamner fermement et sans réel fondement de simples supporters. Nous tenons aussi à remercier toutes les familles OM NATION (…). Vous n’avez pas hésité, ni même eu peur de vous dresser face à cette direction désastreuse qui bafouait les valeurs du club en revendiquant : « Avant d’être OM NATION, nous sommes OM tout court ! » Communiqué South Winners (11/04/2021)