OM : Les stats impressionnantes de Scamacca avec l’Atalanta

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, l’Atalanta a refait le plein de confiance ce lundi soir en renversant la rencontre face à la Salernitana. Scamacca, le buteur italien, a de nouveau marqué !

L’OM jouera ce jeudi l’Atalanta Bergame en Europa League. Au match aller au Vélodrome, Leonardo Balerdi a pu faire face à Gianluca Scamacca qui a été particulièrement adroit devant le but et a permis aux Italiens de mener au score avant le but de Chancel Mbemba.

L’attaquant n’en est pas à son coup d’essai comme le rappelle Fabrizio Romano. Sur les deux derniers mois, le buteur italien en est à 10 buts soit le troisième meilleur derrière Kane et Palmer. Avec son but contre la Salernitana ce lundi soir, Scamacca a refait le plein de confiance. L’OM devra redoubler d’attention sur ce joueur en forme.

⚫️🔵🇮🇹 Only Cole Palmer (12) and Harry Kane (11) have scored more goals than Gianluca Scamacca in the last two months – in top five European leagues.

He’s scored 10 goals in the last two months, Atalanta are more than happy with their €25m investment. pic.twitter.com/WWo56KHsUy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024