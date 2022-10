OM : Les supporters du Sporting ont Tudor dans le viseur !

Après les incidents survenus en Ligue des Champions, les supporters de l’OM n’ont pas pu participer à la rencontre au Vélodrome qui avait d’ailleurs commencée avec du retard. La colère d’Igor Tudor n’a pas plu aux fans du Sporting qui comptent bien lui réserver un accueil glacial.

Ce mercredi soir l’OM se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting. A l’aller au Vélodrome, le coach Igor Tudor avait piqué une colère dans les couloirs, le tout filmé par les caméras de Canal + et RMC Sport.

Des tags anti OM aux abords du stade

Forcément, au Portugal, la vidéo a été visionné par les supporters du Sporting. D’après La Provence, cela ne leur a pas plu et ils comptent bien le faire comprendre au coach de l’Olympique de Marseille lors du match.

Dans la ville, des tags ont été mis sur les murs près du stade comme l’a publié Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence… Les supporters marseillais présents au nombre de 1200 au Portugal ont même reçu comme conseil d’éviter de parler en français pour ne pas créer de problèmes.

L’accueil réservé par Tudor et l’OM est resté en travers de la gorge du Sporting, ce qui promet une ambiance suffocante. Aux abords du stade, ont fleuri des tags anti-OM et certains locaux conseillent même de ne pas parler français à proximité 😳 (@laprovence) #SCPOM #TeamOM — Infos OM (@InfosOM_) October 12, 2022

La réponse d’Amorim sur le retard

« Il y a eu un embouteillage. On était coincés et on ne pouvait rien faire. On a dû tout faire en 45 minutes. Je crois que l’OM a un peu manqué d’humilité parce que ce n’était pas de notre faute. On parle beaucoup de Superligue en ce moment et je crois aussi que l’UEFA doit faire plus. On doit protéger les joueurs et on n’a pas pu se préparer correctement. Je sais que ce n’est pas bien pour l’OM, qui était prêt. Je suis désolé, mais on a suivi les procédures » Ruben Amorim – Source : Conférence de presse (04/10/22)

Ce n’est pas nécessaire de motiver les joueurs — Tudor

« Ce n’est pas nécessaire de motiver les joueurs. Contre Ajaccio c’était un cauchemar. Il faut l’oublier. Demain, il faudra être concentrés sur le Sporting, tous les joueurs sont très motivés pour faire un gros match. (…) Il y a toujours de la pression, à chaque match, chaque séance d’entraînement. Les joueurs ne pensent pas comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il n’y a pas de finale, il n’y a pas de vie ou de mort. C’est du sport, il faut bien jouer demain, on va essayer de faire de notre mieux. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (11/10/22)