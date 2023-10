OM : Les supporters marseillais entre déception, colère et espoir ! Message à Longoria et Auba !

Voici le replay de la dernière FanCam. Comme après chaque match au Stade Vélodrome, Football Club de Marseille a été voir les supporters de l’OM après la rencontre face à Brighton ce jeudi soir. Les réactions sont mitigés, entre colère contre certains joueurs, un message à Pablo Longoria et motifs d’espoir.

Gattuso : « Il faut qu’on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment. (..) J’ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c’était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes. » #OMBHAFC

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 5, 2023