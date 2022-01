OM : Les supporters marseillais fêtent l’exploit des Comores à la CAN !

Cette CAN 2022 au Cameroun est historique pour les Comores : c’est leur première participation ! Ce mardi soir, ils ont pris les trois points face au Ghana !

La CAN au Cameroun a débuté il y a quelques jours pour cette édition qui a une saveur particulière pour les Comoriens ! En effet, ce pays effectue sa première participation à une Coupe d’Afrique des Nations ! Si l’aventure n’a pas débuté comme ils l’espéraient avec deux défaites face au Maroc et au Gabon, ce mardi fut une nouvelle fois historique !

On les soutiendra comme l’OM dans cette CAN

Les Comores n’ont pas tremblé face au Ghana d’André et Jordan Ayew et ont pris les trois points sur le score de 3-2. Un exploit fêté sur les réseaux sociaux par les supporters marseillais ! La connexion entre les Comores et Marseille a donné lieu à de jolis déclarations sur Twitter.

« Pour ceux qui comprennent pas, 10% de la ville de Marseille est comorienne (et 10% de tous les comoriens sont Marseillais) alors ce soir c’est la victoire de la ville autant que celle du pays. Vive les Comores, 1ere fois, on les soutiendra comme l’OM dans cette CAN » Basile Bilo – Source : Twitter (18/01/22)

Pour ceux qui comprennent pas, 10% de la ville de Marseille est comorienne (et 10% de tous les comoriens sont Marseillais)

alors ce soir c’est la victoire de la ville autant que celle du pays.

Vive les Comores, 1ere fois, on les soutiendra comme l’OM dans cette CAN 🇰🇲 — Basile Bilo 🌟 (@basilebilo) January 18, 2022

🇰🇲 Félicitations aux Comores pour la première victoire de leur histoire à la CAN, 3-2 face au Ghana 🇬🇭 des frères Ayew ! 👏#TeamComoros | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Culy8YKMe5 — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 18, 2022

De nombreux joueurs jouent et vivent à Marseille, nous sommes fiers d’eux — Jibrayel

« Première participation à la #CAN2021 et première victoire historique pour l’équipe des Comores !De nombreux joueurs jouent et vivent à Marseille, nous sommes fiers d’eux. » Sebastien Jibrayel – Source : Twitter (19/01/22)

Première participation à la #CAN2021 et première victoire historique pour l’équipe des Comores @fedcomfootball ! De nombreux joueurs jouent et vivent à Marseille, nous sommes fiers d’eux. #bravo pic.twitter.com/X3Jmo3UBOI — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) January 19, 2022

si les comores gagnent c’est comme si c’était l’OM — ⚪️Ⓜ️//🇫🇷🔁🇧🇷 (@ernestinhoOM) January 18, 2022