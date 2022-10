OM : Les supporters marseillais rendent hommage à Bernard Tapie !

Un an après la mort de Bernard Tapie, les supporters de l’Olympique de Marseille ont souhaité rendre hommage à leur ex-président aux abords de l’Orange Vélodrome. Quelques heures avant de recevoir le Sporting en Ligue des Champions.

Bel hommage à Bernard Tapie, ces dernières semaines et hier, bien sûr, un an après sa mort.

Des plaques de groupes de supporters, des textes d’anonymes sur sa tombe à Mazargues.

Et cette banderole de la Vieille Garde devant le Vélodrome !@Mode55489648 @VGCU84 #LeBoss #Tapie https://t.co/OhETFiQRk9 pic.twitter.com/V7piIF6CHA

— Bruno Blanzat (@brunoblanzat) October 4, 2022