OM : Les supporters marseillais se posent des questions sur l’absence d’Harit…

Blessure ou choix fort du coach Sampaoli? Une chose est sûre, l’absence d’Amine Harit dans le groupe pour affronter Clermont ce dimanche pose beaucoup de questions…

Arrivé en prêt en provenance de Schalke 04, Amine Harit n’a pas vraiment réussi à gagner sa place dans le coeur de Jorge Sampaoli. Le coach argentin ne l’aligne que très rarement et il n’est clairement pas le premier choix lorsqu’il s’agit de faire entrer du sang neuf pour faire basculer une rencontre.

Pourtant, en début de saison, le Marocain faisait partie de la rotation et a même connu quelques coups d’éclat comme sa première face à Monaco où il a sorti une prestation XXL. Malheureusement, il n’a pas réussi à réitérer ce genre de matchs et est presque tombé dans l’oubli.

Ce dimanche, le milieu offensif n’est même pas dans le groupe pour la réception de Clermont. En conférence de presse, Jorge Sampaoli n’avait pas vraiment donné d’indication sur l’état de santé de ses joueurs. Il a seulement expliqué qu’avec l’enchaînement des matchs, certains sont très fatigués… Pas de quoi justifier l’absence d’Harit donc puisque ce dernier n’a pas participé aux dernières rencontres.

Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais se posent forcément des questions sur son absence… Il aurait peut-être perdu la confiance du coach avec ses entrées décevantes et potentiellement une attitude et une implication qui pose question au quotidien.

Harit OUT, est-ce que c’est étonnant ? Pas vraiment… Par contre on cherche encore l’utilité de son prêt jusque là… De La Fuente OUT, sûrement pour compenser le non enregistrement d’Henrique… Sinon Kolasinac titu ça serait pas mal ! https://t.co/plsEtUooa2

— Julie (@JulieJQuill) February 19, 2022