OM: Les supporters marseillais seront à Rennes !

Demain soir, l’Olympique de Marseille se déplace en Bretagne, au Roazhon Park pour le choc de cette 37ème journée contre Rennes. Un match qui s’annonce bouillant vu l’enjeu. Les marseillais pourront cette fois, compter sur leur supporters qui seront plus de 1300 dans le parcage visiteurs.

C’est le match qu’il ne faut pas perdre. Demain, 21h, l’OM sera sur la pelouse du stade rennais pour un match qui devrait sentir bon la poudre. Les bretons sont dans l’obligation de gagner pour continuer à rêver d’une place sur le podium. Après leur défaite à Nantes mercredi (1-2), les hommes de Bruno Génésio sont relégués à 6 points des phocéens et à 3 de Monaco. La victoire est donc obligatoire pour eux. Pour les marseillais, une victoire est aussi primordiale car elle permettrait de préserver les 3 points d’avance sur les monégasques avant la dernière journée et donc d’assurer pratiquement la deuxième place.

Les olympiens pourront compter sur plus de 1300 supporters à Rennes !

Ce match pourrait bien être l’un des plus compliqués de la saison. Rennes réalise une très belle année et a la réputation d’être une équipe redoutable à domicile. Les hommes de Jorge Sampaoli, plus à l’aise à l’extérieur cette saison savent donc à quoi s’attendre. Si le Roazhon Park devrait être plein pour ce match de gala, les phocéens pourront compter sur le soutien de leur public. D’après les informations de La Provence, ils seront plus de 1300 supporters marseillais à faire le déplacement en terre bretonne pour pousser leur équipe à la victoire

Sampaoli veut la deuxième place ou rien !

Si mathématiquement, l’OM peut encore finir hors podium, les phocéens possèdent tout de même toutes les cartes en main pour avoir le sort de leur classement. Avec ces deux matchs contre Rennes puis contre Strasbourg à domicile, les olympiens ont deux finales à disputer où il faudra aller chercher des points. Hier, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a rappelé l’importance de cette deuxième place pour la suite :

« Le calendrier est dur pour nous, avec deux finales face à des équipes qui se battent encore pour l'Europe. On peut terminer 2e, mais aussi 5e. Ce serait sans doute un problème pour nous de terminer 3e, pour la préparation avec les barrages. On connaît les besoins du club, on sait aussi qu'on a un effectif très jeune pour atteindre cet objectif et qu'on a réalisé une bonne saison(…) Il faut maintenir l'avance que nous avons jusqu'au dernier moment, afin de se qualifier pour la Ligue des champions. On essaie souvent d'utiliser les autres pour se motiver, mais nous devons savoir que notre avenir est entre nos mains. Notre tâche est de gagner à Rennes. » Jorge Sampaoli -Source : Conférence de presse d'avant match (12/05/2022)