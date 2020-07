OM : Les supporters pas si unanimes que ça concernant Jump… #P2S

@bustos_nelson : Que l’on considère les nappes de synthé de Jump un peu rétro, ok , mais je ne saisis pas l’intérêt de vouloir changer cela : ce petit côté rétro, cette saveur particulière « Van Halen » fait l’identité de l’OM dans son enceinte ! Personne ne remixe le « You’ll never walk alone »