OM: Les supporters réclament de nouveau du changement !

Les supporters ont lancé le mouvement #BlasonOMHistorique sur les réseaux sociaux pour que l’OM arbore son logo de 1899.

Toujours très attachés à l’histoire de leur club, les supporters passent par les réseaux sociaux pour tenter de récupérer leur ancien logo. Disparu depuis 2004 dans une volonté de modernisation, le blason initial de l’OM manque à ses fans. Pour eux, c’est un bout de leur histoire. C’est avec le hashtag #BlasonOMHistorique que les suiveurs tentent de faire entendre leur revendication.

L’OM, pas un produit de consommation !

Attachés aux performances sportives qui on fait du club ce qu’il est aujourd’hui, les supporters sont mécontents de la dimension commerciale qu’a pris le club depuis ces dernières années, reniant quelques fois ses racines et son histoire. Le #BlasonOMHistorique est d’ores et déjà dans quelques centaines de tweets, signe que le mouvement mobilise et est souhaité par de nombreux sfans.