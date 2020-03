OM : Les supporters rendent hommage à Hidalgo avec une banderole devant le Vélodrome…

Ce dimanche, La Vieille Garde a publié une photo d’une banderole devant le Vélodrome avec inscrit « Merci Hidalgo ». Même en période de confinement, les supporters remercient l’ancien coach décédé ce jeudi.

La Vieille Garde a partagé ce dimanche un cliché d’une banderole déposée devant le Stade Vélodrome à Marseille. Le groupe de supporters a tenu à rendre hommage à l’ancien coach Michel Hidalgo…

Sur les lieux de tant d’exploits, merci de tout 💙 en attendant l’hommage du peuple de Marseille après le #ConfinementOM. #Hidalgo #VG 🔵⚪️ pic.twitter.com/caNrxIJyAR — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) March 29, 2020

OM : L’émotion de Jean Charles de Bono suite à la disparition de Michel Hidalgo

« C’est un monsieur que j’ai bien connu quand j’étais à OMTV, puisqu’il participait aux émissions. C’était un grand monsieur avec beaucoup de respect, je pense qu’on devrait prendre exemple sur des personnes comme ça, il avait beaucoup d’humilité. J’ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec ce monsieur, à chaque émission il venait avec sa bouteille de champagne pour nous l’offrir. Il respectait les gens, et adorait son entourage. Il a fait beaucoup pour le football français et a ramené des trophées à l’OM. J’ai une pensée pour sa famille et pour Michel Hidalgo. Je lui disait que c’était mon idole de par son passé et son caractère admirable. »

Jean-Charles de Bono— Source: Débat foot marseille