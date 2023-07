OM : Les supporters vont devoir payer plus pour les matches à la TV !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Amazon vient d’annoncer la hausse du coup de son Pass Ligue 1 pour la saison à venir de 12,99€ à 14,99€ mensuels.

Il faudra donc débourser deux euros de plus par mois pour continuer à suivre notre chère Ligue 1. Amazon Prime Video a informé aujourd’hui par mail ses abonnés de l’augmentation du tarif du « Pass Ligue 1 » de 12,99€ à 14,99€ par mois. L’année passée déjà, Amazon avait augmenté son tarif d’abonnement au service Prime de 5,99€ à 6,99€ mensuels.

🔥 Le retour de la @Ligue1UberEats se précise sur #PrimeVideoLigue1. Retrouvez ci-dessous les dates des 🔟 plus belles affiches de la saison 2023/2024 qui seront diffusées en exclusivité sur Prime Video. pic.twitter.com/eM6MsP0yMW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 29, 2023

Moins de matchs, plus cher ?

Toutefois Amazon laisse aux utilisateurs la possibilité de s’abonner pour la saison entière d’un coup pour le tarif de 99 euros, ce qui représente une économie de 30% par rapport à un tarif mensuel classique.

De quoi surement contrarier les fidèles donc, d’autant que la saison prochaine la Ligue 1 passe à 18 équipes. Amazon sera donc diffuseur de 7 matchs par journée et non plus 8 comme c’était le cas les deux précédentes saisons.