OM : « Les trois derniers jours que McCourt a passé ici, il est tombé amoureux de la ville, du club »

Au cours d’un entretien accordé à France Bleu Provence ce jeudi, le nouveau président de l’OM Pablo Longoria a évoqué les moyens qui seront mis a sa disposition pour reconstruire un OM ambitieux.

De nombreux départ son a prévoir cet été. Le mercato estival olympien devrait ainsi être particulièrement agité. Quid des moyens financiers de l’OM pour recruter ? Frank McCourt va-t-il remettre la main à la poche ? Le président de l’OM a tenté de répondre à cette question au cours d’un entretien accordé à France Bleu Provence ce jeudi.

nous devons le convaincre du projet — LONGORIA

« Ça, c’est une bonne question. C’est une personne ambitieuse. Je crois que nous devons le convaincre du projet. Les trois derniers jours qu’il a passé ici, il est tombé amoureux de la ville, du club. Il a vu que c’était un club avec beaucoup de potentiel, de passion, de possibilités pour faire quelque chose de solide pour le futur. C’est normal de poser la question de plus d’investissements ou pas d’investissements. Je crois qu’on doit sortir de cette perspective de vouloir toujours mettre de l’argent. On doit trouver à l’intérieur d’un club tous les moyens pour le faire grandir, pour faire changer les choses. Je vous donne un exemple pratique : à Valence, on a augmenté le budget de 87 millions à pratiquement 200 millions d’euros. Cela veut dire que la performance sportive est supportée par un projet. » Pablo Longoria – Source France Bleu Provence