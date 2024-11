OM : Les trois raisons du départ d’Otero…

Le départ de Marco Otero, directeur technique en charge de la formation à l’Olympique de Marseille, marque un tournant dans la gestion du club phocéen. Cette mise à pied intervient après plusieurs mois de tensions internes et repose sur trois raisons majeures qui expliquent la décision de la direction.

Selon la Provence, ces raisons sont liées à un désalignement stratégique avec le projet sportif, des méthodes de travail contestées, et des relations professionnelles tendues, notamment avec Mehdi Benatia, conseiller sportif du club et annoncé comme le futur directeur sportif.

1. Désaccord avec le projet sportif de Roberto De Zerbi

Le principal facteur du départ de Marco Otero est son désaccord avec le projet sportif mené par l’entraîneur Roberto De Zerbi. Depuis son arrivée à l’OM, De Zerbi a mis en place une stratégie claire pour l’équipe première et le centre de formation. Cependant, Marco Otero n’a pas toujours été aligné avec cette vision, ce qui a créé une distance entre lui et l’entraîneur. Ce manque de cohérence stratégique a nui à l’efficacité de la direction technique du club et a rendu son maintien à ce poste difficile. L’OM a donc préféré prendre la décision de se séparer d’Otero pour préserver l’unité de son projet sportif global.

2. Des méthodes de travail contestées

Une autre raison de la mise à pied de Marco Otero réside dans ses méthodes de travail, qui ont été contestées. Si la gestion du centre de formation sous sa direction a pas produit des résultats, la façon de faire jugée dure n’est pas appréciée par une partie du club olympien…

3. Relations professionnelles tendues avec Mehdi Benatia

Enfin, la tension entre Marco Otero et plusieurs membres du staff, notamment Mehdi Benatia. Le conseiller sportif et Otero ont eu des relations difficiles, ce qui a altéré l’ambiance de travail au sein de l’OM. Cette situation conflictuelle a nui à la cohésion du staff et a renforcé la décision de la direction de se séparer de lui pour préserver un environnement de travail harmonieux et productif.

Conclusion : La nomination de Titou Hasni pour redresser la formation ?

Le départ de Marco Otero marque un tournant stratégique pour l’Olympique de Marseille. La direction du club espère, avec la nomination annoncée de Titou Hasni à la tête de la formation, redynamiser le projet de développement des jeunes talents et renforcer la cohésion au sein du staff. Hasni, qui connaît bien l’environnement marseillais, pourrait être la clé pour relancer la formation du club et la faire correspondre aux ambitions sportives de l’OM.