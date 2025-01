OM : Les vœux d’Acherchour pour l’OM en 2025 !

À l’aube de cette nouvelle année 2025, l’OM de Roberto De Zerbi est second du championnat et toujours en course pour atteindre ses objectifs de qualification directe en Ligue des Champions. Le consultant RMC, Walid Acherchour, a ainsi profité du 1er « After Foot » de RMC cette année pour dévoiler ses vœux pour le club phocéen et son coach lombard.

L’OM a bien clôturé son année 2024 avec 4 succès sur les 5 derniers matchs et semble avoir trouvé la bonne formule depuis la victoire à Lens fin novembre (1-3) et ce passage d’un 4-2-3-1 à un 3-4-3. Une bonne dynamique qu’Acherchour souhaiterait voir continuer en 2025.

« Que De Zerbi réussisse à l’OM »

Sur l’antenne de RMC, le consultant de 31 ans a en effet évoqué son souhait que le coach italien réussisse avec l’OM :

« Mon quatrième vœu c’est que De Zerbi réussisse à l’OM. Ça en prend le chemin mais ça été un peu compliqué en début de saison, il y a eu quelques remous, on a même cru à un moment donné à un départ parce qu’il l’avait annoncé en conférence de presse. Je pense que pour la santé de la Ligue 1, si De Zerbi réussit à l’OM, c’est que l’OM réduit un peu le gap avec le Paris Saint Germain et on aurait donc un peu plus de suspens »

🧾 Le Paris FC, Florian Wirtz, Désiré Doué, l’OM et De Zerbi…

🗣️ @walidacherchour nous livre ses vœux foot pour 2025. pic.twitter.com/QGHuhORB97 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 1, 2025

Pour réaliser les vœux du consultant, l’OM va devoir entamer de la meilleure manière possible son année 2025 avec la réception du HAC de Didier Digard, ce dimanche soir au Stade Vélodrome (20h45).

