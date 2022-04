OM : Payet, une histoire d’argent ?

Revenu en 2017, Dimitri Payet a toujours répété que l’OM lui avait énormément manqué. Pour son ancien entraîneur Slaven Bilic, les raisons de son départ sont aussi liées à l’argent.

L’histoire d’amour entre l’Olympique de Marseille et Dimitri Payet dure maintenant depuis de longues années. Arrivé en cité phocéenne une première fois en 2013 en provenance de Lille, le Réunionnais s’était ensuite éclipsé du côté de West-Ham. C’est en Angleterre que Dimitri Payet a pris un tout autre niveau. En 2017, lors du mercato hivernal, il exprime son souhait de revenir à Marseille. Parti à West-Ham pour 15 millions d’euros, il revient donc 2 ans plus tard pour un montant avoisinant les 29 millions d’euros.

Mais pour son ancien entraîneur qu’il a côtoyé à West-Ham, Slaven Bilic, les raisons du départ de Dimitri Payet sont surtout liées à l’aspect financier. C’est en tout cas ce qu’a révélé le technicien croate pour le média FourFourTwo.

« Quand je parle de Dimitri, je ne peux en dire que du bien. Avec West Ham, il est devenu une star de la Premier League et a percé en équipe nationale. Et puis, il a pris part à l’Euro 2016 et a demandé à être revalorisé ou à partir. Le club a refusé car il l’avait déjà fait lors de sa première saison. Moi, j’étais au milieu de tout ça et je l’ai vu devenir un peu moins bon. Il a alors dit qu’il voulait rentrer chez lui. Ça n’a pas été facile pour moi de gérer cette situation, mais on l’a fait d’une façon intelligente. Pendant la période de Noël, quand il y avait beaucoup de matches, nous espérions qu’il allait rester. Il donnait le meilleur de lui-même mais il était différent au niveau de l’attitude. A partir du moment où il a été chez nous, il a changé de statut et ça a été encore plus le cas après l’Euro. Il est normal que l’appétit d’un joueur grandisse quand cela se produit… » Slaven Bilic – Source : FourFourTwo (13/04/2022)

Il y avait Manchester United et d’autres — Payet

Pourtant, Dimitri Payet expliquait récemment dans « Le Vestiaire » diffusé sur RMC Sport lundi soir qu’il avait refusé les avances de Manchester United et que son retour à l’OM n’était aucunement lié à l’argent.

« Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille. J’ai eu la chance de connaître l’OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c’est, a-t-il lancé à ses partenaires. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille. J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace. » Dimitri Payet – Source : RMC, émission Le Vestiaire (11/04/2022)