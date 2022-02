OM : L’étonnante anecdote de Dieng sur la finale de la CAN !

Alors qu’ils ont remporté la première Coupe d’Afrique des Nations de l’histoire de leur pays, Bamba Dieng et Pape Gueye sont depuis revenus à Marseille. Et le premier a distillé une étonnante déclaration sur le site officiel du club…

Revenus cette semaine à Marseille après leur sacre durant la Coupe d’Afrique des Nations, les Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng sont devenus de véritables héros dans leur pays. Et ce dernier en a profité pour divulguer une anecdote croustillante au sujet de la séance des tirs aux buts lors de la finale de la CAN.

🗣 « S’il marque, on rentre dans l’histoire »

Tout juste auréolés du titre de champions d'Afrique, 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 et 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 se livrent sur leur #CAN2021 avec le Sénégal ! 🏆🇸🇳

« J’ai parlé à mon père et il m’a dit que si on allait aux tirs au but, il ne fallait pas que je tire » — Bamba Dieng

« Avant le match, j’ai parlé à mon père. Il m’a dit que si on allait aux tirs au but, il ne fallait pas que je tire. Je lui ai répondu oui, mais quand la séance est arrivée, le coach m’a choisi pour tirer et je me suis dit pourquoi pas ? J’ai les capacités et je vais marquer. Je n’ai pas tremblé » Bamba Dieng – source : Olympique de Marseille (12/02/2022)