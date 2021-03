OM : L’étonnante comparaison de Payet entre Sampaoli et Bielsa !

La 29e journée de championnat a vu l’Olympique de Marseille s’imposer face au Stade Brestois en toute fin de rencontre. Interrogé au micro de Canal +, Dimitri Payet a loué la philosophie de jeu de Jorge Sampaoli…

Si l’Olympique de Marseille s’est fait peur face au Stade Brestois hier après-midi au Vélodrome, les olympiens sont tout de même parvenus à vaincre les bretons à quelques minutes de la fin du match. Interviewé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre, Dimitri Payet a tissé un lien entre la manière de coacher de Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Pour lui, les deux entraîneurs argentins demandent à leurs joueurs de tout donner sur le terrain et ne pas être dans le calcul.

Comme avec Bielsa, on a l’impression que ça peut basculer d’un côté comme de l’autre tellement on donne – payet

A LIRE AUSSI : OM – Brest (3-1) : Une fin de match tonitruante !

« Cela fait six points en deux matchs, c’est très encourageant pour la suite. Comme avec Marcelo Bielsa, on a l’impression que ça peut basculer d’un côté comme de l’autre tellement on donne, on ne calcule pas. Le coach veut qu’on attaque sans réfléchir, que derrière, cela soit sécurisé. Cela amène ce genre de matchs donc c’est très bien. » Dimitri Payet – Source : Canal + (13/03/21)