OM – Leverkusen : Pau Lopez reçoit un soutien de taille après sa bourde !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-2 face au Bayer Leverkusen pour son dernier match de préparation ce mercredi, à une semaine du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions avec un déplacement crucial en Grèce pour défier le Panathinaïkos. Une défaite marquée par deux grossières erreurs du portier olympien Pau Lopez, soutenu par son coéquipier Jonathan Clauss.

L’OM a été plombé par son gardien Pau Lopez, coupable de deux bourdes sur les buts encaissés. Gêné par Kondogbia sur corner, il a raté son dégagement au poing sur l’ouverture du score de Jonathan Tah (0-1, 15e). Quelques minutes plus tard, l’espagnol a mal anticipé un autre corner, frappé rentrant par Nadiem Amiri (40e). Il a été remplacé à la pause par Ruben Blanco. Le dernier rempart marseillais a été soutenu par son défenseur en zone mixte.

« On ne va pas lui tomber dessus, au contraire »

« On lui a parlé » a confié après la rencontre Jonathan Clauss. « Il y a des jours avec et des jours sans. Ce n’est pas pour autant qu’on va lui tomber dessus, au contraire. Ça reste un amical et heureusement. Tout le monde doit travailler et on ne va pas lui tomber dessus parce qu’il y a une erreur comme ça. Ça arrive. » « Il y a une chance sur 1000 pour que le corner soit tiré direct, et il est bien frappé. Il faut passer à autre chose, regarder ce qu’il y a de positif et corriger ce qu’il y a d’un peu moins bien », a analysé le latéral droit marseillais.

L’ancien Lensois, à l’image de son entraîneur Marcelino, a été satisfait du contenu proposé par son équipe malgré la defaite. « »On monte en puissance, on le sent, a souligné Clauss. On travaille vraiment bien ensemble avec le coach. On sent un vrai groupe se former. On va être prêt et il faudra être prêt. On commence un peu plus tôt que d’habitude mais on a hâte de vite démarrer. On a une maîtrise de balle cohérente, je sens que ce groupe est hyper solide et solidaire. Il faut encore peaufiner le travail de fond. Mais dans le feeling j’aime beaucoup. » a-t-il conclu.