OM: L’évolution tactique de Sampaoli expliquée par un ancien coach de Ligue 1

L’Olympique de Marseille est moins spectaculaire qu’en début de saison. Le rendement offensif est beaucoup moins bon, mais pour David Guion ancien coach de Reims, Jorge Sampaoli a su d’adapter…

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Clermont sur le score de 1-0 grâce à une belle frappe placée de Cengiz Ünder. Malgré cette victoire, les Marseillais n’ont jamais réussi à prendre le contrôle du match. Moins conquérant offensivement, l’OM a manqué de pep’s pour enflammer cette rencontre. Mais pour David Guion, c’est surtout Jorge Sampaoli qui est plus pragmatique :

Il a pris la mesure de la L1– Guion

« Il sait s’ajuster, il a pris la mesure de la L1. Il s’adapte à l’adversaire, on le voit sur les joueurs alignés, notamment dans les couloirs. Konrad, Luis Henrique, Lirola… Il y a des modulations. À Monaco avec Dieng, il a exploité les possibilités sur le couloir droit de Monaco, l’endroit où l’ASM coulisse et change de système. Contre Nice, il a voulu trouver les failles du 4-4-2 niçois sur les ailes, mais n’a pas réussi. Surtout, par rapport au début de saison, on entend le changement dans son discours. Il commence à parler de solidité, d’animation défensive, plutôt que d’expression offensive de son équipe. Cet automne, on le voit chercher en priorité des complémentarités défensives entre ses joueurs, Rongier ou Kamara du côté de Saliba, Caleta-Car qui saisit sa chance dans l’axe. À côté de l’aspect athlétique, les entraînements de Sampaoli sont énergivores au niveau mental, avec une répétition de schémas défensifs et offensifs à assimiler lors des séances. Les Marseillais avaient sans doute plus de jus au début, mais ils ont aussi un luxe, un effectif de 16 à 18 joueurs pour réussir leur saison. » David Guion— Source: La chaîne l’Equipe (02/11/21)

Depuis le match contre la Lazio, le dispositif tactique est plus cohérent — Rothen

« Tu sens que depuis quelques matchs, il y a un dispositif tactique et même des principes de jeu où Sampaoli a quand même évolué. C’est plus facile à lire aujourd’hui en termes de tactique. Hier, tu avais les quatre défenseurs à plat qui se dégageaient quand Marseille n’avait pas le ballon, tu avais deux milieux de terrain. Depuis le match contre la Lazio, le dispositif tactique est plus cohérent. Ça ne veut pas dire que c’était du n’importe quoi en début de saison, mais il y avait beaucoup de permutations. » Jérôme Rothen— Source: RMC (01/11/21)